Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması
Haberler » Güncel » Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması - Haber

Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.

24.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:36
Adıyaman'da

İl ekiplerince " 02" uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 134 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Kontrol edilen 534 araçtan 2'sine ceza uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Öte yandan 123 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 1 iş yerine iş yeri ruhsatı bulunmadığından idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et