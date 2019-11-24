Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 134 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Kontrol edilen 534 araçtan 2'sine ceza uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.
Öte yandan 123 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 1 iş yerine iş yeri ruhsatı bulunmadığından idari işlem yapıldı.