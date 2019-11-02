Adıyaman'da "Huzur 02" uygulaması
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 4 bin 184 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Kontrol edilen 771 araçtan 15'ine ceza uygulanırken, 1 ruhsatsız tabanca ile 33 mermi ele geçirildi.
Denetlenen 185 umuma açık iş yerinden bir iş yerine, kapalı alanda sigara kullanmaktan işlem uygulandı.