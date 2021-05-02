Adıyaman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sırakaya köyünde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Sait Mahmut Günakın (40) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Günakın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Günakın'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, köyde de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Yürüyüş sırasında fark etti, hemen müzeye haber verdi! Milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri göreni şaşırtıyor
Yürüyüş sırasında fark etti, hemen müzeye haber verdi! Milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri göreni şaşırtıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Gökhan Gönül Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adıyaman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 15:59:02. #1.14#

title