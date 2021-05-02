Adıyaman'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sırakaya köyünde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Sait Mahmut Günakın (40) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Günakın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Günakın'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, köyde de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya