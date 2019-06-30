Adıyaman'da husumetli aileler barıştı

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı.

Karapınar Cem Evinde düzenlenen programa; Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile husumetli olan Çiftçi ve Eren aileleri katıldı.

2 ay önce 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumetin sonlandırılmasına katkı sağlayan kanaat önderleri barışın tüm dünyaya halim olmasını diledi.

Kaynak: DHA