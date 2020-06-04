Adıyaman'da hububat hasadı başladı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hububat hasadı başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hububat hasadı başladı.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yaptığı açıklamada, Kahta ilçesinde arpa biçmeye başladıklarını söyledi.

Bu yıl yağmurun zamanında ve yeteri kadar yağdığını kaydeden Turanlı, "Fakat hasada kısa süre kala aniden etkili olan yağış zarar verdi. Dolunun zarar vermediği alanlarda rekoltenin dönüme 400 kilogram olmasını bekliyoruz." dedi.

Turanlı, Kahta ilçesinde 155 bin dönüm buğday, 150 bin dönüm arpa, 35 bin dönüm nohut ekili alan olduğunu dile getirerek, dolunun etkili olması nedeniyle 22 köyde toplam 20 binden fazla ekili alanın zarar gördüğünü, ekiplerin aralıksız çalışarak çiftçinin zarar tespitini yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA