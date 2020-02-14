Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı
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Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Adıyaman'da horoz dövüşü yaptırıldığı öne sürülen bir eve düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:48
Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

'da horoz dövüşü yaptırıldığı öne sürülen bir eve düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evin alt katında horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda dövüşte kullanılan 3 horoz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA
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