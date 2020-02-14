Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı
Adıyaman'da horoz dövüşü yaptırıldığı öne sürülen bir eve düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da horoz dövüşü yaptırıldığı öne sürülen bir eve düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evin alt katında horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda dövüşte kullanılan 3 horoz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.