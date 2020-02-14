Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon
Haberler » Güncel » Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon - Haber

Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon

ADIYAMAN'da, polis tarafından horoz dövüştürerek bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:04
Adıyaman'da horoz dövüştürüp, bahis oyanatanlara operasyon

ADIYAMAN'da, tarafından horoz dövüştürerek bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda el konulan 3 horoz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde bir adreste horoz dövüştürdükleri ve kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 3 horoz ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler