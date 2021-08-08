Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutulandı
Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık büro amirliği ekipleri, kentte inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin Y. Ö. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül