Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'ndeki bir iş yerinden tablet ve kamera çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları inceleme sonucunda şüpheliyi tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya