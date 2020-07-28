Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
28.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 23:01
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kahta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir marketten 10 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.
Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.A'yı ilçe merkezindeki evinde çalıntı olduğu değerlendirilen malzemelerle birlikte yakaladı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA