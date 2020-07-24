Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı Adıyaman'da bir evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da bir evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi'ndeki bir evin ikinci katından gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mahallede bulunan güvenlik kameraları inceleyerek şüphelinin M.U. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin aynı mahallede olduğunu tespit eden ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu M.U'yu gözaltına altı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında ise üzerinden 2 bin 265 lira, 3 çeyrek ve 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA