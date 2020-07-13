Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı Kahta ilçesinde 4 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kahta ilçesinde 4 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 işyerinden 1 bilgisayar, 1 kamera ve toplamda 3 bin 750 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, S.S'yi (23) yakaladı.

Evinde çalıntı olduğu değerlendirilen malzemelerle yakalanan zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA