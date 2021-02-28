Adıyaman'da hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Adıyaman'da, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Varlık Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin ön ve arka plakalarının bantla gizlendiğini fark etti.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç, kovalamaca sonucu Sümerevler Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen demir kesme makinesi ve bazı aletler ele geçirildi.

Sürücü S.D, ilk ifadesinde bir iş yerinden elektrikli bisiklete ait şarj aleti çaldığını itiraf etti. Yapılan incelemede hırsızlığın Varlık Mahallesi'ndeki bir iş yerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.D. emniyete götürüldü.

Çalınan eşya ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül