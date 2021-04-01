Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde sigara çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde sigara çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir işyerinde sigara ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışmada, şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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