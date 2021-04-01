Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde sigara çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde sigara çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir işyerinde sigara ve bir miktar para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yürüttükleri çalışmada, şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya