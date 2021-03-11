Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

11.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:32
Adıyaman'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat mahallesi Ebu Sadık caddesi üzerinde bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları çalışmada, şüphelileri tespit etti.

Adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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