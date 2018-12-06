Adıyaman'da Hırsızlık Zanlıları Gözaltına Alındı
Adıyaman'da elektrik trafosundan kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da elektrik trafosundan kablo çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hacıhalil köyünde bulunan elektrik trafosundan kablo hırsızlığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bakır telleri açığa çıkarmak için boş arazide kablo yakan şüpheliler kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar A.S. ve S.D. karakola götürüldü.