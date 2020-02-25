Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

25.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:24
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

'ın ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren Besni İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçgöz köyünde Türk Telekom'a ait telefon kablolarını çalmaya çalışan T.B, F.B. ve M.B'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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