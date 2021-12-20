Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Siteler Mahallesi'nde bir evde ziynet eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler çevrede yaptıkları çalışmada şüphelinin Ş.B. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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