Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde 3 bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları inceleme sonucu şüpheli R.D'yi (26) tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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