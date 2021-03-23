Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

23.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:01
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evden hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evden hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ciritmeydan Mahallesi'nde bir evden gerçekleşen hırsızlık olayının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olayın şüphelisi olduğu öne sürülen B.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin evden çaldığı cep telefonu, masa üstü bilgisayar, hoparlör ve 3 çuval buğday sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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