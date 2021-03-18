Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagüveç köyündeki bir depoda 270 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Tespit ettikleri şüpheliyi takip eden ekipler, fıstıkları Gölbaşı ilçe merkezinde satacağı esnada F.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan fıstıklar sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül