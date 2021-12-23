Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki evden altın ve döviz çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Girne Mahallesinde iki ayrı evden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli S.İ'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 6 burma bilezik, 3 altın yüzük, 6 tam altın, 3 çeyrek altın, bir zincirli altın tura, 1 altın akıtma, 1600 dolar ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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