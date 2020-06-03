Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı ADIYAMAN'da evden hırsızlık yaptığı ve motosiklet çaldığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

ADIYAMAN'da evden hırsızlık yaptığı ve motosiklet çaldığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte farklı zamanlarda yaşanan motosiklet hırsızlığı ve 5 evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekiplerin yaptığı araştırmada, motosikleti çalan şüphelilerin M.E. ve M.A., evlerden hırsızlık yapanların ise İ.Ö., D.B. ve E.K. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA