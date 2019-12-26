Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

26.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:50
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

'da hırsızlık iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kombi ve şofben çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda şüphelilerden 3 kişiyi kent merkezinde, bir kişiyi ise Gaziantep'te yakaladı.

Gözaltına alınan S. E, C.E, A.A. ve M.S.S'nin yapılan incelemesinde, çok sayıda hırsızlık olayından kayıtları olduğu belirlendi.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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