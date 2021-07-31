Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, para, telefon, bilgisayar ve çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlenen şüpheliler A.A, B.G. ve Y.H. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu, laptop, 4 bilezik, yüzük ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:08:11. #1.15#

title