Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, para, telefon, bilgisayar ve çeşitli ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlenen şüpheliler A.A, B.G. ve Y.H. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu, laptop, 4 bilezik, yüzük ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül