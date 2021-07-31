Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, evlerden ve pazar yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

ADIYAMAN'da, evlerden ve pazar yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 6 evden 6 cep telefonu, 1 laptop, 4 bilezik, 1 yüzük ve 1 fotoğraf makinesi ve semt pazarında bir kişinin üzerinden 15 bin TL para çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Mahalle çevresinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelilerin 19 suç kaydı bulunan A.A., (38) 19 suç kaydı bulunan B.G., (30) ve 1 suç kaydı bulunan  Y.H., (17) olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları teknik tekibin ardından şüphelilerin içinde olduğunu belirledikleri plakası öğrenilemeyen otomobili durdurarak şüphelileri gözaltına aldı. Çalınan malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Adıyaman
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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