Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

18.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:37
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler, H.Ö, A.K. ve H.Y.K'yi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Operasyonda, 60 metre kafes tel, 1 demir kapı, 30 metre dikenli tel, 3 top çit telleri ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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