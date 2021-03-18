Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
18.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:37
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelileri tespit eden ekipler, H.Ö, A.K. ve H.Y.K'yi çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Operasyonda, 60 metre kafes tel, 1 demir kapı, 30 metre dikenli tel, 3 top çit telleri ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya