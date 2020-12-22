Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

22.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:11
Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da bir eve girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman'da bir eve girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucu E.F, M.G.K. ve M.N.E.'yi kent merkezindeki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.E. ve E.F. tutuklanırken M.G.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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