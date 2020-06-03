Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde motosiklet çalınması ve evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA