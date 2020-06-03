Adıyaman'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
03.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:34
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde motosiklet çalınması ve evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA