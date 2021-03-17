Adıyaman'da hırsızlık iddiası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş eve giren şüpheli veya şüphelilerin evdeki 5 bin lira değerindeki bakır leğenleri çalması nedeniyle çalışma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş eve giren şüpheli veya şüphelilerin evdeki 5 bin lira değerindeki bakır leğenleri çalması nedeniyle çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Ciritmeydan Mahallesi Gültekin Caddesi'nde H.İ'ye ait boş eve camı kırarak giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 5 bin lira değerinde bakır leğenleri çalarak kayıplara karıştı.

Bir gün sonra eve giden H.İ, camın kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren