Adıyaman'da hırsızlık iddiası
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Adıyaman'da hırsızlık iddiası

Adıyaman'da motosiklet çalındığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

15.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:44
Adıyaman'da hırsızlık iddiası

'da motosiklet çalındığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alitaşı Mahallesi'nde D'ye ait 02 HY 361 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmaları sonucu yaşı küçük A.A, K.B.B, M.A.B. ve E.G'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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