Adıyaman'da hırsızlık iddiası
Adıyaman'da motosiklet çalındığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da motosiklet çalındığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alitaşı Mahallesi'nde Cebrail D'ye ait 02 HY 361 plakalı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmaları sonucu yaşı küçük A.A, K.B.B, M.A.B. ve E.G'yi kent merkezinde yakaladı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.