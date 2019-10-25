Adıyaman'da hırsızlık iddiası

25.10.2019 14:32

Adıyaman'da bir eve girerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar sonucu hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu Muhammed M. ile Hamza E'yi kent merkezinde çaldıkları malzemeler ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA