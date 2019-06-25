Adıyaman'da hırsızlık iddiası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

İlçe merkezindeki üç ayrı ekmek fırınının kasasından para çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.B. (19) ve F.K. (18) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüphelileri ilçe merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA