Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da hırsızlık yapmakla suçlanan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, çalışma kapsamında kentin çeşitli mahallerinde park halindeki otomobillerde bulunan malzemelerin çalındığını tespit etti.



Gözaltına alınan ve 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen R.B, B.G, S.G. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.