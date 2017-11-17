Adıyaman'da Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde evlerdeki hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen M.Y. ve C.S, Siteler Mahallesi'nde bir ikametin kapı göbeğini açmaya çalışırken polis ekiplerince suç üstü yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.