Adıyaman'da hırsızlık
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler zanlının M.O. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.