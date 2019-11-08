Adıyaman'da hırsızlık

Adıyaman'da hırsızlık

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

08.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:02
Adıyaman'da hırsızlık

'ın Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumundan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde ev ve kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler zanlının M.O. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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