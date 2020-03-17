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Adıyaman, Kahta, Güncel

Adıyaman'da heyelan sonrası zarar gören bina tahliye edilecek

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde heyelandan zarar gören binanın tahliyesine karar verildi.

17.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:56
Adıyaman'da heyelan sonrası zarar gören bina tahliye edilecek

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde heyelandan zarar gören binanın tahliyesine karar verildi.

İlçede geçen yıl Girne Mahallesi'nde bir apartmanın yakınlarında meydana gelen heyelanın ardından AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından tehlike arz ettiği belirlenen 10 katlı bir apartmanın tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından apartmana gelen bazı aileler evlerini boşalttı.

Kaynak: AA

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Manşet

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