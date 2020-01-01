Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü
Adıyaman'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı.
01.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:50
Adıyaman'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı.
Olay, merkeze bağlı Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında meydana geldi. Son günlerdeki yağmur nedeniyle Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında bulunan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yolda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda ihbar üzerine gelen İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA