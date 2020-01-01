Adıyaman'da heyelan nedeniyle köy yolu çöktü
ADIYAMAN'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı.
ADIYAMAN'da, etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oluşan köy yolu ulaşıma kapandı.
Olay, merkeze bağlı Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında meydana geldi. Son günlerdeki yağmur nedeniyle Karağaç- Çamyurdu köyleri arasında bulunan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yolda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolda ihbar üzerine gelen İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.