Adıyaman'da hayvanların su ihtiyacının karşılanması için çiftçilere sıvat dağıtıldı
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Adıyaman'da hayvanların su ihtiyacının karşılanması için çiftçilere sıvat dağıtıldı

10.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:21
Adıyaman'da hayvanların su ihtiyacının karşılanması için çiftçilere sıvat dağıtıldı

Adıyaman'da içme suyuna ulaşmakta güçlük çeken hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere çiftçilere sıvat dağıtımı yapıldı.

Adıyaman'da içme suyuna ulaşmakta güçlük çeken hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere çiftçilere sıvat dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çay Mera Yem Bitkileri Yetiştirme Programı kapsamında çiftçilere, hayvanların içerisinde su ihtiyacını giderilmesi için, 250 adet 3 metre uzunluğunda sıvat yapılan törenle telsim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki birçok köyde hayvanların içme suyuna ulaşmakta zorlandığını söyledi.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştirme programı kapsamında 250 adet 3 metrelik sıvat yaptıklarını belirten Kıyas, "Merkezde 8, ilçelerde 82 köye, ihtiyaca göre dağıtım yapacağız, Hayvanların merada suya güçlük çekmekte olan alanlara bunları kuracağız, hayvanlarımız sudan istifade edecektir."

Hayvanların et ve süt üretimini de etkileyeceğini kaydeden Kıyas," Merası uygun suyu kısıtlı olan köylerimize öncelik olarak bu sıvatlarımızı kuracağız, hayvanların et ve süt üretimini etkileyecek, sadece bizlerin kültür hayvancılığı açısından değil de özellikle sıvatlarımızı dağıttığımız bazı köylerimizde birçok yabani hayvanlarda bulunmaktadır. Mesela dağ keçileri olan köylerimizde de yaban hayvanları bunlardan istifade edecektir. Projemizin toplam değeri ise 400 bin liradır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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