Adıyaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adıyaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde 7 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeleri sonucunda küçükbaş hayvanların bir otomobille çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Haberler

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