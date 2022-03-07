Adıyaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde 7 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeleri sonucunda küçükbaş hayvanların bir otomobille çalındığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Güncel