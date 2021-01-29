Adıyaman'da hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında din görevlisi köprü oluyor
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Adıyaman'da hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında din görevlisi köprü oluyor

29.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:03
Adıyaman'da hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında din görevlisi köprü oluyor

Adıyaman'da din görevlisi olarak çalışan Abdullah Sağlam, kentte yaşayan hayırseverlerden topladığı gıda, yakacak ve maddi yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Adıyaman'da din görevlisi olarak çalışan Abdullah Sağlam, kentte yaşayan hayırseverlerden topladığı gıda, yakacak ve maddi yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Buldukbaba Camisi'nde din görevlisi olarak hizmet veren Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini gösterdiği geçen yıl mart ayında bir çalışma başlattı.

Çevresindeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen Sağlam, daha sonra bu kişilere yardım ulaştırabilmek için harekete geçti.

Cami cemaati, iş insanları, çevresindeki hayırseverlerle görüşerek desteklerini alan Sağlam, 10 aylık süreçte düzenli olarak 200'ü aşkın aileye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Sağlam, her gün kendi aracıyla yola çıkarak yardımları ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar götürüyor.

Abdullah Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının etkisini artırmasıyla bazı ailelerin zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Ailelere katkı sağlamak adına kendi imkanlarıyla çalışma başlattığını anlatan Sağlam, tüm kesimlerin desteğini gördüğünü belirtti.

İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak gibi malzemeleri ulaştırdığını aktaran Sağlam, aileler ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü de olan Sağlam, "Hayırseverlerimiz yardımları temin ediyorlar, bizler de uygun olan adreslere teslim ediyoruz. 200'ü aşkın ailemizi belirledim ve bunlara 10 aydır düzenli olarak hayırseverlerin verdiği yardımları götürüyorum. Allah hayırseverlerimizden razı olsun, bizler sadece aracıyız." şeklinde konuştu.

"Kendisi kentimizde örnek oldu"

İl Müftüsü Mehmet Taşcı da Abdullah Sağlam'ın salgın döneminde gece gündüz demeden hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturduğunu söyledi.

Sağlam'ın belirlediği ihtiyaç sahiplerini titizlikle incelediğini kaydeden Taşcı, şöyle devam etti:

"Din görevlimiz herhangi bir talimat almadan gönüllü olarak bu görevi üstlenmektedir. Kendisi kentimizde örnek oldu. Bu olayı duyan hayırseverler yardımları kendisine ulaştırmaya başladı. Bir kısım hayırseverler de kendisiyle beraber kapı kapı dolaşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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