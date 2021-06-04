Adıyaman'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte, yıl boyunca Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Kaymakam Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve davetliler, alanı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi