Adıyaman'da hayali araç operasyonu: 13 gözaltı
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Adıyaman'da hayali araç operasyonu: 13 gözaltı

Adıyaman'da hayali araç operasyonu: 13 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara merkezli yapılan hayali araç operasyonu kapsamında Adıyaman'da da 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli yapılan hayali araç operasyonu kapsamında Adıyaman'da da 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gerçekte olmayan 103 aracı, noterde çalışan örgüt üyeleri vasıtasıyla tescilletip satış yapan ve daha sonra bu araçları evrak üzerinden rehin göstererek 15 bankadan 45 milyon TL çeken suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 30 ilde polis ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında Adıyaman merkez ve ilçelerinde de Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında il merkezinden 9, Gölbaşı ilçesinden 3, Kahta ilçesinden 2, Besni ilçesinden de 1 olmak üzere toplam 15 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 13 kişi yakalanarak gözaltına alınırken adreslerinde olmadıkları tespit edilen 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 13 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan suç örgütünün 77'si tır, 8'i otobüs ve 18'i traktör olmak üzere toplam 103 gerçekte olmayan aracı tescil ettirerek araçları rehin gösterip 15 bankayı yaklaşık 45 milyon TL dolandırdıkları öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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