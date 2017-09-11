Adıyaman'da Hastane Bahçesindeki Binalar Yıkıldı
Adıyaman'da eski devlet hastanesinin bahçesinde bulunan binalar yıkıldı.
Adıyaman'da eski devlet hastanesinin bahçesinde bulunan binalar yıkıldı.
Kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesinde boş durumda kalan eski devlet hastanesinin yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım işini alan firma, hastane bahçesinde bulunan binalar, kolonları kesilerek yıkıldı.
Yıkımda binalar kolonlarının kesilmesinin ardından belirlenen alana devrildi.
Yıkım çalışması çevredekilerce merakla izlendi.