Adıyaman'da haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
24.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:22
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli
evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler haşereyle
mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin
önüne geçmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve
inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını yapılırken, bu sayede sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem alındığını belirtti.
Vatandaşlar ise erken başlayan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine ve yetkililere
teşekkür etti.
Kaynak: AA