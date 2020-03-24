Adıyaman'da haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını yapılırken, bu sayede sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem alındığını belirtti. Vatandaşlar ise erken başlayan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine ve yetkililere teşekkür etti. Kaynak: AA