Adıyaman'da haraç operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'da şiddet ve tehditle haraç alan ve hukuksuzca mallarına el koyan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde cebir, şiddet ve tehditle iş yeri ve araç kurşunlayan, haraç alan, iyi niyetli kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarına hukuksuzca el koyan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.K. ve A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda senetler, protokol ve faiz içerikli notlar ele geçirilerek el konuldu. Emniyete götürülen her iki şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA