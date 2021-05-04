Adıyaman'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Adıyaman'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan R.G.Ş'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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