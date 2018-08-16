Adıyaman'da Hain Saldırı: 4 Şehit, 6 Yaralı

Adıyaman'da teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 güvelik görevlisi şehit olurken, 6'sı da yaralandı. Adıyaman Valiliği'nden bugün gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, tuzaklanan el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Adıyaman-Merkez Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman Jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren 'EYP'nin infilak ettirilmesiyle 1 kahraman Jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur" denildi. Aynı açıklamada, "Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Saldırı ile ilgili 8 kişinin gözaltına alındığına da dikkat çekilen açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

(İHA)