Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü
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Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Sağlık

Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü Türkiye'de bu hafta 6 ilde vaka sayısı önceki haftaya göre düştü Adıyaman'da haftalar sonra korona virüs (Covid-19) vaka sayıları bir önceki haftaya göre düştü.

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Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü

Türkiye'de bu hafta 6 ilde vaka sayısı önceki haftaya göre düştü

ADIYAMAN - Adıyaman'da haftalar sonra korona virüs (Covid-19) vaka sayıları bir önceki haftaya göre düştü.

Her hafta açıklanan 100 bin oranına göre, 10-16 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de 6 ilde vaka sayıları bir önceki haftaya göre düştü. Bu iller arasında yer alan Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Çankırı, Adıyaman, Kırklareli, Samsun, Kilis ve Osmaniye'de vaka sayıları bir önceki haftaya göre düştü. Adıyaman'da ki vaka sayıları yüzde -4,9 azaldı. Verilerin açıklanmaya başladığı zaman vaka sayısı bakımında ilk 10 il içerisinde iken, şuan 61.sıraya geriledi.

Haftalık vaka sayılarında 100 binde oranında 27 Şubat-5 Mart haftasında 141, 6-12 Mart haftasında 155, 20-26 Mart haftasında 199, 27 Mart-2 Nisan haftasında 230, 3-9 Nisan haftasında 260 iken, 10-16 Nisan haftasında ise 248 oldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç vakaların düşmesindeki sebebin tedbirler olduğunu belirterek, "Maalesef ilk dönemlerde Adıyaman korona virüs verilerinde olumsuz anlamda ilk 10'daydı. Ama şuan çok şükür alınan tedbirlerle birlikte vaka sayısı düşen 6 ilden birisiyiz. Yeterlimi? Yeterli değil. Çünkü bu virüs dalgalanma ile giden bir hastalığın yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu bizi rehavete kaptırmalıdır. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Gerek Valilik, gerek belediye, gerekse sağlık ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah tedbirlerle daha güzel günleri göreceğiz" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Adıyaman bugün açıklanan verilere göre vaka oranı geçen haftaya göre azalan 6 ilden birisi, verilerin açıklanmaya başladığı ilk haftalarda vaka sayısı ilk 10 il arasında iken şu anda 61. Sıradayız. Önlemlere uyarsak bu düzelme sürecektir. Hepinize teşekkür ediyor, sağlık, sıhhat ve huzur içinde hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü
Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü
Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü
Adıyaman'da haftalar sonra vaka sayısı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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